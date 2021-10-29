В Киеве предлагают переименовать проспект Маяковского и бульвар Перова

Соответствующая петиция размещена на сайте КГГА.

В Киеве горожане предлагают переименовать проспект Маяковского и бульвар Перова и назвать их именами украинских композиторов.

Соответствующая петиция размещена на сайте Киевской городской государственной администрации.

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Автор петиции Эльдар Чумак предлагает, чтобы проспект Маяковского переименовали в проспект Семена Гулака-Артемовского, а бульвар Перова – в бульвар Максима Березовского.

Чумак отмечает, что это нормально называть улицы именами иностранных, в том числе российских, выдающихся деятелей разных отраслей, но они не должны иметь приоритетного права на чествование, ведь есть множество украинцев, заслуживающих увековечивания своего имени.

Автор петиции отмечает, что в Киеве наряду с Тарасом Шевченко, Лесей Украинкой, Степаном Бандерой и Еленой Телигой место себе нашли Владимир Маяковский с Василием Перовым, герои Сталинграда, многочисленные маршалы Советского Союза, а также "созданные и используемые в Советском Союзе нарративы о "дружбе" народов" и "победе", которые практически не используются в цивилизованном мире".

Пока что петиция набрала всего 41 голос.

Напомним, Рада под смех нардепов переименовала село Голобородько.

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