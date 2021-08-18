В Киеве праздничную сцену ко Дню Независимости установили на братской могиле: фото

В Киеве праздничную сцену ко Дню Независимости установили на братской могиле: фото

Это захоронение участников украинской революции 1917-1921 годов находится в реестре недвижимых памятников.

В Киеве праздничную сцену ко Дню Независимости установили на братской могиле. Это захоронение участников украинской революции 1917-1921 годов находится в реестре недвижимых памяток.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя КГГА, председатель фракции "Европейская солидарность" в Киевском городском совете Владимир Прокопов и обнародовал фото.

"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре неподвижных памяток", — написал он.

Прокопов обратил внимание на то, что сцена стоит прямо на памятном знаке.

"Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте", — отмечает он.

Напомним, вчера, 17 августа вспыхнул скандал из-за того, что на Аллее Героев Небесной Сотни установили "советскую" инсталляцию, закрывшую портреты погибших. Правда, позже ее разобрали.

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