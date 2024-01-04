В Киеве правоохранители остановили водителя мопеда, у которого были фейковые документы на транспорт

В Киеве правоохранители остановили водителя мопеда, у которого были фейковые документы на транспортное средство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как стало известно, в Голосеевском районе полицейские заметили водителя мопеда Honda, двигавшегося без государственных номерных знаков. Правоохранители остановили водителя и в ходе беседы выяснили, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном законом порядке.

"Кроме того, во время проверки водительского удостоверения патрульные выявили признаки подделки документа. Мужчина признался полицейским, что приобрел удостоверение в сети Интернет. Следовательно, инспекторы вынесли на гражданина постановление по ч. 6 ст. 121 (Управление незарегистрированным транспортным средством) КУоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу", — рассказали в полиции Киева.

Напомним, что в Киеве разоблачили экс-чиновника, который с 2014 года работал на ФСБ.

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