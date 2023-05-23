В Киеве пожилой мужчина пытался зарубить жену топором

Правоохранители задержали мужчину по статье о покушении на убийство.

В Киеве правоохранители задержали пожилого мужчину, пытавшегосяубить собственную жену ударом топором по голове в результате конфликта.

Пострадавшая была доставлена в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Правоохранители получили сообщения от медиков, заявивших, что обнаружили в квартире женщину с ранением головы.

На месте был задержан мужчина, уроженец Винницкой области, у которого раньше не было проблем с законом.

"Около 13:40 в квартире на улице Братьев Малаковых, мужчина во время ссоры со своей женой взял топор и нанес женщине несколько ударов по голове. Пострадавшую с открытой проникающей черепно-мозговой травмой врачи доставили в медицинское учреждение", — сообщил старший следователь Шевченковского управления полиции Виталий Журба.

Правоохранители задержали мужчину по статье о покушении на убийство, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Мужчине избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Правоохранители сообщают, что инцидент произошел во время семейной ссоры, пока потерпевшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области 42-летний мужчина под хмельком избил свою сожительницу. Он нанес ей травмы, несовместимые с жизнью. Женщина не выжила.

Кроме того, мы ранее информировали, что трем жителям Ужгорода, причастным к убийству двух студентов-индусов и нанесению тяжких телесных повреждений третьему, подтвердили пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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