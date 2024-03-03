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В Киеве пожар – вероятно, горит киностудия Довженко (видео)

В Киеве пожар – вероятно, горит киностудия Довженко (видео)

В Киеве пожар – вероятно, горит киностудия Довженко (видео)

Пожар в Киеве/Фото: скриншот

На столичной Шулявке вспыхнул пожар.

В Киеве, в районе Шулявки, 3 марта вспыхнул пожар. Как пишут местные паблики, вероятно, горит киностудия имени Александра Довженко.

Причины пожара пока неизвестны.

Напомним, в Киеве прохожие обнаружили на улице 4-летнего мальчика и его 2-летнюю сестренку.

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В Киеве пожар — вероятно, горит киностудия Довженко

В Киеве пожар — вероятно, горит киностудия Довженко

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