В Киеве пожар – вероятно, горит киностудия Довженко (видео)

На столичной Шулявке вспыхнул пожар.
В Киеве, в районе Шулявки, 3 марта вспыхнул пожар. Как пишут местные паблики, вероятно, горит киностудия имени Александра Довженко.
Причины пожара пока неизвестны.
Напомним, в Киеве прохожие обнаружили на улице 4-летнего мальчика и его 2-летнюю сестренку.
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