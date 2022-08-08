В Киеве поймали вооруженных мужчин во время комендантского часа

В Киеве возле парка "Прибрежный" в Дарницком районе ночью задержали двух нетрезвых мужчин, у которых изъяли пистолет.

Работники киевской муниципальной охраны заметили посреди дороги автомобиль, в котором двое мужчин менялись местами на передних сиденьях. Во время проверки документов оказалось, что оба мужчины находятся в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщили в КГГА.

На место происшествия приехали полицейские. Выяснилось, что водителя, который был за рулем, ранее уже лишали водительских прав. Также в автомобиле обнаружили пистолет. Среди документов нашли разрешение на оружие, срок действия которого истек в 2020 году.

На мужчин составили протокол и изъяли у них оружие.

Напомним, в Киеве утром 8 августа произошло ДТП на проспекте Любомира Гузара. Водитель автобуса въехал в столб. Ему стало плохо во время воздушной тревоги.

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