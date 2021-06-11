В Киеве появятся две новые улицы и скверы имени журналиста Веремия и разведчика Шаповала

Вячеслав Еремей — украинский журналист, Герой Небесной сотни, посмертно удостоенный звания Герой Украины.

В Киеве появятся две новые улицы и скверы имени журналиста Вячеслава Еремея, разведчика Максима Шаповала и археолога Николая Макаренко.

Во время заседания Киевского городского совета 10 июня депутаты проголосовали за наименование двух новых улиц.

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Об этом говорится в сообщении КГГА.

Так, в Деснянском районе улица названа в честь Лидии Пономаренко — украинской геодезистки, киевоведа и исследовательницы топонимии Киева. А в Святошинском районе появится улица Авиаконструктора Петра Балабуева — украинского авиаконструктора, Героя Украины.

Также депутаты поддержали решение о присвоении имени Вячеслава Веремия безымянному скверу в Деснянском районе: на территории между домами на проспекте Владимира Маяковского, 15-Б и улицы Оноре де Бальзака, 14. Как сообщает Департамент общественных коммуникаций, Вячеслав Еремей — украинский журналист, Герой Небесной сотни, посмертно удостоенный звания Герой Украины.

Также решением Киевсовета скверу на Воздухофлотском проспекте, 11-13 в Соломенском районе присвоено имя Максима Шаповала — Героя Украины (посмертно), разведчика, генерал-майора Вооруженных сил Украины (посмертно), который погиб в результате террористического акта.

А сквер на Владимирском проезде (между улицами Михайловской и Малой Житомирской) в Шевченковском районе будет носить имя Николая Макаренко — украинского археолога и искусствоведа, жертвы сталинского режима.

Напомним, в столице недавно обнародовали перечень новых названий ряда переименованных улиц.

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