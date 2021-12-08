В Киеве появится шесть новых памяток природы: адреса

Большое значение этих территорий составляют популяции редких растений, в том числе занесенных в Красную книгу.
В столице появится шесть новых памяток природы.
Достопримечательности создают, чтобы были надлежащие условия для сохранения ценных исторических и экологических экземпляров растительного мира, произрастающих на этих территориях.
Об этом идет речь на сайте Киевского городского совета.
"Большую значимость этих территорий составляют популяции редких растений, в том числе, занесенных в Красную книгу Украины и охраняемых согласно Приложению 1 к Бернской конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе. Среди них — сон широколиственный, сон чернеющий, лилия лесная и кукушкины слезы сердцелистные. Некоторые из растений обладают лекарственными свойствами. Необходимо заботиться об охране природных объектов и редких видов растений, поскольку они также являются важным аспектом экосистемы города", - сообщила депутат Киевского городского совета, член постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Олеся Пинзеник.
Новый статус планируют придать:
- территории Белодебровного лесничества "Волшебная" КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство", ориентировочной площадью 0,1 га;
- территории "Орхидейна", общей площадью 0,22 га, в пределах защитной полосы озера Лебединое в шестом микрорайоне жилого массива Позняки в Дарницком районе;
- территории Святошинского лесничества "Гронянка" КП "Святошинское лесопарковое хозяйство", ориентировочной площадью 0,5 га;
- территории Святошинского лесничества "Зозулин Яр" КП "Святошинское лесопарковое хозяйство", общей площадью 0,5 га;
- территории Броварского лесничества "Броварская пуща" КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство", ориентировочной площадью 0,8 га;
- территории Белодебровного лесничества "Солнечная" КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство", ориентировочной площадью 0,1 га.
Напомним, в Киеве появится экопарк "Осокорки" в 300 га с озером в центре.
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