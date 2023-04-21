В Киеве появится пересадочный билет в общественном транспорте

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал петицию, предлагающую ввести в столице пересадочный билет в общественном транспорте на 90 минут.

Об этом идет речь на сайте Киевского городского совета.

Автор петиции отметил, что "Киевпасстранс" не может обеспечить предсказуемость своего общественного транспорта, что приводит к значительному увеличению интервалов движения. По словам автора, на некоторых маршрутах интервалы составляют 50 минут.

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Среди причин такого явления – недостаточное количество единиц общественного транспорта на маршрутах, запрет движения во время воздушной тревоги и пробки.

В то же время на некоторых участках киевские маршруты общественного транспорта дублируют друг друга. Это может помочь людям быстрее добраться до места назначения, если они будут пересаживаться на другой транспорт. Потому автор петиции предложил внедрить пересадочный билет стоимостью 8 гривен, который позволит менять автобус в течение 90 минут.

В ответ Виталий Кличко отметил, что поддерживает эту петицию. Мэр уже направил ее для дальнейшей работы заместителю председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, директору департамента транспортной инфраструктуры КГГА и постоянной комиссии Киевского городского совета по транспорту, связи и рекламе.

Напомним, в Киеве станет меньше маршруток.

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