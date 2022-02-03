В Киеве появится новый сквер возле озера: как будет выглядеть (фото)

Берега озера соединит мост.
В Дарницком районе Киева возле озера Вулык появится новое пространство для отдыха. Там обустроят сквер и расчистят водоем.
Об этом сообщили на сайте КГГА.
Проект строительства предусматривает обустройство детской площадки и площадки для воркаута, высадку деревьев и кустов, а также обустройство декоративного пешеходного мостика, соединяющего два берега озера. На территории сквера появятся дорожки, скамейки, урны и фонари.
Зона отдыха будет расположена на улице Драгоманова. Ее площадь – 1,09 га.
Напомним, что киевляне пытаются подкармливать птиц на водоемах. Орнитологи и ветеринары призывают ни в коем случае не давать лебедям хлеб.
Что и когда можно приносить и почему лучше не подпускать близко детей к этим пернатым — читайте в материале.
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