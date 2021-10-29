В Киеве появится экопарк в 300 гектаров с озером в центре: видео

В Киеве появится экопарк в 300 гектаров с озером в центре: видео

Это уникальная возможность для жителей Киева, мегаполиса получить доступ к природе фактически в пределах города.

В Киеве появится экопарк в 300 га с озером в центре.

Город готов поддержать общественную инициативу по созданию парка "Осокорки".

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

К городу обратились представители общественной организации "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки" с инициативой создания рекреационной зоны для отдыха киевлян.

"Речь идет о создании комфортного пространства для отдыха вокруг озера Тягле, которое объединит активный отдых для всех киевлян и сохранение природной среды вокруг водоема. Мы заинтересованы в развитии зеленых зон в столице и поддерживаем такие инициативы", – заверил Николай Поворозник.

Городской чиновник подчеркнул, что инициатива очень важна не только для Дарницкого района, но и для всего города.

"Дарницкий район – спальный массив, в котором единственная большая зеленая зона для отдыха – Парк Партизанской славы. Проспект Бажана с интенсивным трафиком, плотная застройка и малое количество зеленых зон негативно влияют на экологию района. Конечно, мы поддерживаем инициативы по созданию новых зеленых зон, ведь спальные массивы — это не только место, куда люди приезжают ночевать. Здесь они отдыхают, активно проводят время с семьями и занимаются спортом", — отметил первый замглавы КГГА.

Проект предполагает создание современного многофункционального парка, который станет центром активного и спортивного отдыха киевлян, эстетического развития, экологического воспитания и бережного отношения к флоре и фауне.

"Наша общественная инициатива предлагает создать парк, который станет жемчужиной всего Киева, а наличие озера Тягле в центре парка дает большой рекреационный потенциал. Кроме того, территория парка граничит с жилой застройкой и хорошо интегрируется в структуру города… Многофункциональный парк станет уникальным объектом, который будут посещать около 3 млн человек в год. Обустройство парка позволит создать качественное и комфортное пространство для всех", — рассказал глава ОО "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки" Сергей Машовец.

По его словам, общественная организация открыта к сотрудничеству и приглашает желающих для совместного обсуждения, участия и предоставления конструктивных предложений.

Общественная организация активно консультируется с "Фельдманом Экопарком", имеющим успешный опыт воплощения аналогичного проекта в Харькове.

Руководитель ОО "Фельдман Экопарк" Владимир Андрющенко сообщил, что в организации готовы поделиться опытом.

"В Киеве планируется создание парка в 300 га. Это уникальная возможность для жителей Киева, мегаполиса, получить доступ к природе фактически в черте города. Мы, в свою очередь, готовы всячески поддерживать инициативу и делиться опытом, который наработали при создании "Фельдмана Экопарка ", – отметил Владимир Андрющенко.

Для создания парка Осокорки город планирует привлечь инвестиционные средства. Следующим шагом должно стать вынесение проекта создания парка "Осокорки" на инвестиционную комиссию.

Напомним, в Киеве вместо нового ТРЦ Lisova Mall образовалось озеро с утками.

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