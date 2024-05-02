В Киеве появился самый большой мурал Валерия Залужного в Украине: фото

Мурал установил рекорд, став самой большой стенописью военачальника в Украине: ее размер достигает более 120 квадратных метров.

В Святошинском районе Киева появился мурал с изображением украинского военачальника, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщила руководитель проекта Евгения Фуллен в Facebook.

Мурал установил рекорд, став самой большой стенописью военачальника в Украине. Его размер составляет более 120 квадратных метров.

На создание стенописи ушло 13 часов.

Посмотреть мурал с Залужным можно по адресу ул. Котельникова, 51/Фото: facebook.com/eugene.fullen

"Валерий Залужный для меня лично – символ несокрушимости украинского духа! Несмотря на сверхсложные времена и войну, он вдохновляет и мотивирует своим характером и верой в Украину", – отметила Евгения Фуллен.

Художник Евгений Кучер (Самый Кучерявый) отметил, что вклад Залужного в сохранение и развитие культуры больше, чем можно сейчас осознать.

"Общество должно знать актуальную историю, которая проходит мимо молодежи и не только. Искусство несет большое влияние на развитие культуры и настроения в социуме. Как часть этого течения, я чувствую обязанность освещать важное. Озвучивать и показывать голос с улиц. Несмотря на то, что в Украине стрит-арт культуру недооценивают, я считаю, что именно она задает направление течения для размышления", – сказал Кучер.

Посмотреть мурал с Залужным можно по адресу ул. Котельникова, 51/Фото: facebook.com/eugene.fullen

Просмотреть мурал можно по адресу ул. Котельникова, 51.

Напомним, 8 февраля 2024 года, после недели слухов и предположений, президент Владимир Зеленский отправил главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку.

А уже 8 марта президент Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

По словам Зеленского, Залужный сам избрал для себя дипломатическое направление дальнейшей работы.

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