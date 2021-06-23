В Киеве появилась минискульптура, посвященная Киевской пальме: чем она знаменита (фото)

В Киеве появилась минискульптура, посвященная Киевской пальме: чем она знаменита (фото)

Самая старая пальма Европы — ей 200 лет, она упирается в крышу 36-метровой оранжереи и ее сделали туристическим объектом. Проект "Ищи" посвятил ей юбилейную 30-ю скульптурку.

В Киеве открыли бронзовую минискульптурку "Шукай", посвященную Киевской пальме. Ее установили на фасаде жилого дома по адресу ул. Назаровская, 23 — у оранжереи Ботанического сада имени Фомина, где растет оригинал австралийской пальмы Ливистона.

Бронзовая скульптурка имеет размер 17 сантиметров.

В Украину растение попало благодаря ботанику Вилибальд Бессеру — преподавателю Волынского лицея в Кременце. Он переписывался с коллегами из разных стран, обменивался с ними растениями. И как-то из Европейского ботсада ему прислали пальму.

В столицу экзотическое дерево из Кременца перевезли подводой в 1839 году. Тогда пальме было уже примерно 30-40 лет. Специально для нее построили оранжерею.

Полтора века она росла в тесном деревянном контейнере. И когда ее пересадили в открытый грунт, впервые зацвела. Теперь пальма Ливистона цветет раз в несколько лет, обычно в январе-феврале. Продолжается цветение около 3 недель.

Вскоре после первого цветения возвели 36-метровую оранжерею, чтобы пальма Ливистона могла в ней поместиться. Сейчас она достигла самой крыши.

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"Будет ли наша пальма расти дальше — это вопрос того, будет ли у нее новая оранжерея. Она и так переросла всех свои родственников. В природе они растут максимум до 25 метров. А наша доросла уже до 36 метров. Она сейчас самая высокая в Европе ", — рассказала Анна Толстанова, проректор по научной работе КНУ имени Шевченко.

В бронзовой миниатюре скульптор Юрий Белявский изобразил пальму, которая пробивает стеклянную крышу. Было создано много эскизов. Их сверяли с оригиналом, исследуя пальму в оранжерее, чтобы была максимально похожа.

"Для киевской пальмы уже поднимали крышу. И сейчас ей снова некуда расти. Поэтому мы провели такую параллель с людьми — когда упираешься в потолок, то пробивайся", — говорит Юлия Бевзенко, автор проекта "Шукай".

И лозунг скульптурки-пальмы: "Меня потрешь — потолок пробьешь"!

В описании указано: "От творческой семьи и юных исследователей Александра и Даниила".

Меценатом скульптурки стала молодая киевская семья, которая вместе с двумя сыновьями (6 и 8 лет) исследуют уникальные места столицы. Они были на экскурсии Юлии, останавливались у минискульптурок и им понравилась идея подарить городу новый символ.

Бронзовая пальма войдет в серию "Шукай". Киевская пальма — первая скульптурка, посвященная растению.

Напомним, что за три года существования проекта уже установлено 30 скульптурок, посвященных символам Киева. Это миниатюрная котлета по-киевски, киевский каштан, золота туфелька Сержа Лифаря, вертолет Сикорского, велосипедист, киевское сухое варенье, киевский слоник и другие.

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