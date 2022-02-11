Официально дом не введен в эксплуатацию, поэтому электроэнергию жильцы получают по коммерческому тарифу, а воду – из скважины.
В Киеве появилась еще одна многоэтажка, которую жители вынуждены отапливать дровами.
Официально дом не введен в эксплуатацию, поэтому электроэнергию жильцы получают по коммерческому тарифу, воду – из скважины. А стоки сбрасывают в городскую ливневую канализацию.
Об этом сообщил киевлянин Владимир Гуцул в Facebook.
Речь идет о 30-этажке ЖК "Совские пруды", наследие печально известного застройщика Анатолия Войцеховского.
"Специфической особенностью дома является то, что он расположен рядом с Байковым кладбищем. С соответствующими видами из окон. А еще рядом — крематорий, который тоже добавляет панорамный колорит. Да, похоже, такие пейзажи не пугали и не пугают тех, кто здесь приобрел квартиры. Они, как свидетельствует домовой чат, отдавали себе отчет, что и где покупают", — отметил Гуцул.
Ранее сообщалось, что жители столичной многоэтажки отапливают дом дровами. В жилом комплексе "Кузьминский-2" возле Сырецкого парка начала работу твердотопливная котельная.
Стоит отметить, что и ЖК "Совские пруды", и "Кузьминский-2" связывают с беглым застройщиком Анатолием Войцеховским – основателем группы компаний "Укогруп". 14 незаконных объектов Войцеховского арестовали в феврале 2019 года.
Сам Войцеховский сбежал в Польшу, ЖК "Кузьминский-2" не достроили. К дому не подвели никакие коммуникации: нет ни газа, ни централизованного водоснабжения, ни канализации. Так что жители вынуждены отапливать многоэтажку дровами, к тому же они делают это не первый год.
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