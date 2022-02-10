В Киеве повысился уровень загрязнения воздуха по трем показателям: где больше всего

В Киеве повысился уровень загрязнения воздуха по трем показателям: где больше всего

В воздухе превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации пыли, диоксина азота и формальдегида.

В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха по трем показателям.

Соответствующие измерения были произведены в период с 31 января по 5 февраля 2022 года.

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Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

взвешенных веществ (пыли) – в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади;

– в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади; диоксида азота – в 3,9-4,0 раза на улицах Каунасской, Семена Скляренко, площади Победы; в 3,4-3,6 раза – на Бессарабской и Демеевской площадях, улицах Инженера Бородина, Александра Довженко, Попудренко, Оболонском проспекте; в 2,7-2,8 раза на всех других постах, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не наблюдалось;

– в 3,9-4,0 раза на улицах Каунасской, Семена Скляренко, площади Победы; в 3,4-3,6 раза – на Бессарабской и Демеевской площадях, улицах Инженера Бородина, Александра Довженко, Попудренко, Оболонском проспекте; в 2,7-2,8 раза на всех других постах, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не наблюдалось; формальдегида – в 2,4-2,6 раза – на Бессарабской площади, улицах Александра Довженко, Каунасской, Академика Стражеско (пересечение с бульваром Вацлава Гавела), бульваре Леси Украинки; в 1,2-2,3 раза – на всех других постах города.

Всего на 14 стационарных постах обсерватории с 31 января по 5 февраля 2022 было отобрано и проанализировано 1 220 проб атмосферного воздуха.

В целом, по сравнению с предыдущей неделей уровень загрязнения воздуха формальдегидом несколько повысился, содержание других загрязняющих веществ в воздухе города почти не изменилось.

Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Напомним, что в Киеве на этой неделе ожидается значительное потепление, которое будет держаться минимум до 17 февраля. Воздух прогреется до +6 градусов.

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