В Киеве повысился уровень загрязнения воздуха по трем показателям: где больше всего

В воздухе превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации пыли, диоксина азота и формальдегида.
В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха по трем показателям.
Соответствующие измерения были произведены в период с 31 января по 5 февраля 2022 года.
Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
В воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:
- взвешенных веществ (пыли) – в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади;
- диоксида азота – в 3,9-4,0 раза на улицах Каунасской, Семена Скляренко, площади Победы; в 3,4-3,6 раза – на Бессарабской и Демеевской площадях, улицах Инженера Бородина, Александра Довженко, Попудренко, Оболонском проспекте; в 2,7-2,8 раза на всех других постах, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не наблюдалось;
- формальдегида – в 2,4-2,6 раза – на Бессарабской площади, улицах Александра Довженко, Каунасской, Академика Стражеско (пересечение с бульваром Вацлава Гавела), бульваре Леси Украинки; в 1,2-2,3 раза – на всех других постах города.
Всего на 14 стационарных постах обсерватории с 31 января по 5 февраля 2022 было отобрано и проанализировано 1 220 проб атмосферного воздуха.
В целом, по сравнению с предыдущей неделей уровень загрязнения воздуха формальдегидом несколько повысился, содержание других загрязняющих веществ в воздухе города почти не изменилось.
Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.
Напомним, что в Киеве на этой неделе ожидается значительное потепление, которое будет держаться минимум до 17 февраля. Воздух прогреется до +6 градусов.
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