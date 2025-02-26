В Киеве повышен уровень пыли: как уберечься от загрязненного воздуха

Причиной этого явления является маловетренная погода и повышенное атмосферное давление, препятствующие рассеянию вредных примесей.
Киевская городская государственная администрация сообщила о временном ухудшении состояния воздуха в столице. Зафиксирован повышенный уровень взвешенных веществ (пыли), что может негативно влиять на самочувствие жителей.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Причиной этого явления является маловетренная погода и повышенное атмосферное давление, препятствующие рассеянию вредных примесей.
К улучшению ситуации специалисты рекомендуют:
- закрыть окна в помещениях;
- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- пить больше воды;
- включить воздухоочиститель на максимальный режим, если он есть.
Актуальное состояние качества воздуха можно отслеживать в реальном времени через приложение "Киев Цифровой" или на соответствующем онлайн-ресурсе.
Напомним, седина и тяжесть воздуха может измениться из-за новых атмосферных масс, которые придут к нам с запада.
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