В Киеве повышен уровень пыли: как уберечься от загрязненного воздуха

Причиной этого явления является маловетренная погода и повышенное атмосферное давление, препятствующие рассеянию вредных примесей.

Киевская городская государственная администрация сообщила о временном ухудшении состояния воздуха в столице. Зафиксирован повышенный уровень взвешенных веществ (пыли), что может негативно влиять на самочувствие жителей.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Причиной этого явления является маловетренная погода и повышенное атмосферное давление, препятствующие рассеянию вредных примесей.

К улучшению ситуации специалисты рекомендуют:

закрыть окна в помещениях;

ограничить пребывание на открытом воздухе;

пить больше воды;

включить воздухоочиститель на максимальный режим, если он есть.

Актуальное состояние качества воздуха можно отслеживать в реальном времени через приложение "Киев Цифровой" или на соответствующем онлайн-ресурсе.

Напомним, седина и тяжесть воздуха может измениться из-за новых атмосферных масс, которые придут к нам с запада.