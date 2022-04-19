В Киеве повреждено более 100 домов, из них шесть школ и 14 садов — Кличко

В Киеве повреждено более 100 домов, из них шесть школ и 14 садов — Кличко

В шести домах повреждены опорные конструкции, которые невозможно восстановить, их нужно будет разобрать.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве повреждено более 100 домов.

Об этом мэр Киева сообщил в эфире информационного телемарафона.

"В Киеве повреждено более 100 домов, из них шесть школ и 14 детских садов. В шести домах были повреждены несущие конструкции, которые мы, к сожалению, не сможем восстановить, их нужно будет разобрать. Все остальные здания пригодны к тому, чтобы их восстановить и мы сейчас этим занимаемся, считаем смету", — сказал Кличко.

Он отметил, что не может назвать сумму повреждений, она еще уточняется.

"Сумму повреждений трудно сказать, мы еще не подсчитывали. Но, убежден в том, что с разрушением инфраструктуры, с разрушением домов эта сумма может достигать миллиарда гривен", — сказал Кличко.

Напомним, накануне мэр Киева попросил выехавших горожан, спасаясь от войны, подождать с возвращением домой. Он отметил, что Киев – под дальнейшей угрозой ракетных ударов.