В Киеве потушили сразу два пожара на одной улице (видео)

От огня пожарные спасли трех человек.

В Киеве, в Подольском районе, 4 июня были потушили сразу два пожара.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Во время ликвидации возгорания в многоэтажке по улице Василия Порика в столице спасатели вынесли из огня двух человек.

Пожар в Киеве Фото: ГСЧС

Также в многоэтажке произошло возгорание в квартире на 8 этаже.

Там был обнаружен мужчина без признаков жизни.

Пожар в Киеве Фото: ГСЧС

"После проведения реанимационных мероприятий, пострадавший госпитализирован в ожоговый центр. Причину и обстоятельства данных событий будут устанавливать правоохранители", — сообщили спасатели.

Напомним, в ночь на 4 июня в Киеве произошел масштабный пожар и в Деснянском районе. Там горели складские помещения площадью в две тысячи квадратных метров.

Три часа сотня спасателей сражались с огнем.

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