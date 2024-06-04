В Киеве потушили сразу два пожара на одной улице (видео)

От огня пожарные спасли трех человек.
В Киеве, в Подольском районе, 4 июня были потушили сразу два пожара.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Во время ликвидации возгорания в многоэтажке по улице Василия Порика в столице спасатели вынесли из огня двух человек.
Также в многоэтажке произошло возгорание в квартире на 8 этаже.
Там был обнаружен мужчина без признаков жизни.
"После проведения реанимационных мероприятий, пострадавший госпитализирован в ожоговый центр. Причину и обстоятельства данных событий будут устанавливать правоохранители", — сообщили спасатели.
Напомним, в ночь на 4 июня в Киеве произошел масштабный пожар и в Деснянском районе. Там горели складские помещения площадью в две тысячи квадратных метров.
Три часа сотня спасателей сражались с огнем.
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