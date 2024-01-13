В Киеве потушили пожар в ТРЦ: какие последствия (фото)

Пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре нет.

Пожар в одном из помещений ТРЦ "Космополит" в Киеве потушили.

Об этом в субботу, 13 января, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В 17:42 возгорание в одном из помещений торгового центра ликвидировано на площади 50 кв.м", — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что в результате пожара в торгово-развлекательном центре пострадавших нет.

Напомним, сообщение о пожаре на 4-м этаже торгового центра по ул. Вадима Гетьмана поступило к спасателям в субботу, 13 января, в 15:57. Во время тушения пожара было эвакуировано около 200 человек. На месте работали 13 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 спасателей.

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