В Киеве потеплеет и заснежит: прогноз на четверг, 20 января

В Киеве потеплеет и заснежит: прогноз на четверг, 20 января

Снег пойдет поближе к вечеру.

В Киеве в пятницу, 20 января, ожидается потепление. Температура воздуха днем будет плюсовой.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Солнце иногда будет выглядывать из-за облаков. Большая часть дня пройдет без осадков. Ближе к вечеру ожидается мелкий снег. Температура воздуха днем 0 +1 градус, вечером 0 -1 градус. Ветер юго-западный, 4-10 м/с.

Отметим, что в четверг, 20 января, по всей Украине будет прохладно и пойдет снег. Синоптики сообщают об облачности с прояснениями.

Sinoptik.ua

Погода в Украине: синоптики прогнозируют шквалы сильного ветра до конца недели по всей территории | ТСН Ранок

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