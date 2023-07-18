В Киеве поступают сообщения о случаях заболевания острой кишечной инфекцией: что известно

Инфицирование произошло в результате некачественной готовой продукции в одном из заведений общепита.

В Киеве у 10 жителей Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов 17-18 июля зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией.

Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики заболеваний.

По предварительной информации, вероятной причиной болезни могло стать употребление горожанами 15-17 июля некачественной готовой продукции в общепите Подольского района.

В настоящее время больные находятся на лечении в медицинских учреждениях Киева. Врачами и специалистами Центра проводятся необходимые бактериологические исследования на кишечную группу инфекций.

Начато эпидемиологическое расследование.

В Киевском городском ЦУПХ отмечают, что в случае появления первых симптомов острых кишечных заболеваний нужно обязательно обратиться к врачу.

Ранее в Киеве уже было зафиксировано три случая вспышки острой кишечной инфекции. Люди отравились после употребления кондитерских изделий, которые приобрели в одном из крупных супермаркетов на Оболони.

Читайте также: