В Киеве построят артезианскую скважину за более чем 3,5 млн грн – объявлен тендер

На сайте Prozorro размещен тендер на строительство артезианской скважины.

В Деснянском районе Киева построят артезианскую скважину за более чем 3,5 млн грн.

Согласно тендеру, опубликованному на сайте Prozorro, на строительство артезианской скважины малой производительности в зоне отдыха "Троещина" коммунальное предприятие "Плесо" выделит 3 млн 513 тыс. 675,26 грн.

Открытые торги намечены на 17 мая 2024 года. Объект должен быть завершен до 31 декабря 2024 года.

Напомним, чиновники филиала "Укрзализныци" и предприниматель присвоили 8,7 млн грн.

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