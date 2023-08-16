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В Киеве посреди улицы нашли мертвыми двух 12-летних девочек: полиция рассказала подробности трагедии

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Киеве посреди улицы нашли мертвыми двух 12-летних девочек: полиция рассказала подробности трагедии

В Киеве погибли двое детей / Фото: pixabay.com

Полиция расследует причины трагедии.

В Киеве на улице Драгоманова в среду, 16 августа, нашли мертвыми двух 12-летних девушек. По предварительным данным, подростки могли совершить самоубийство, выпав из многоэтажки.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В Киеве 16 августа около 18:20 на улице Михаила Драгоманова обнаружили мертвыми двоих детей. На месте происшествия работали следователи. Они установили личности погибших. Это – 12-летние местные жительницы.

По данным следствия, девочки выпали из окна на 15 этаже жилого дома. Следователи устанавливают все подробности трагедии. Предварительная квалификация – самоубийство.

"Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 с дополнительной квалификацией самоубийства Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на улице обнаружили тела двух девушек. Вероятно, речь идет о парном самоубийстве.

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Дата публикации
Просмотры
1027
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