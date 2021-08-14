В Киеве посреди улицы агрессивные парни избили ногами журналиста – видео

Нападчики требовали от журналиста удалить из фотоаппарата фотографии, сделанные во время столкновений возле Офиса президента.

В субботу, 14 августа, в Киеве агрессивные молодчики напали на фотокорреспондента интернет-издания bykvu.com Александра Кужельного. Они требовали у него удалить фотографии, сделанные во время столкновений под Офисом президента. Когда Александр отказался это сделать, его сначала ударили кулаками, а когда он упал — били ногами.

Об этом сообщает издание #Буквы. Впоследствии видео избиения выложили в закрытом телеграмм-канале и сами обидчики.

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Кужельный рассказал, что один из нападавших перед тем, как начать его бить, вспоминал о нападении 21 июля под судом, где проходило заседание по делу анархиста Алексея Боленкова, а также нападающего — российского неонациста Михаила Шаланкевича по прозвищу "Ганс".

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Напомним, 14 августа на Банковой вблизи Офиса президента, где представители Нацкорпуса проводили акцию протеста, произошли столкновения. В Сети появились видео, на которых видно, как во время беспорядков распыляли газ, пускали дымовые шашки и файеры. Известно, что стражи порядка применили слезоточивый газ. Также, по информации некоторых СМИ, произошло и мощная драка.

В результате пострадали по меньшей мере 7 правоохранителей, один военнослужащий. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

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