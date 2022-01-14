В Киеве посреди дороги провалился асфальт: изменено движение транспорта

Из-за провала асфальта на Сырецкой задерживается движение троллейбусов №5, авария произошла на разворотном кольце.

В Киеве посреди дорого провалился асфальт.

Пришлось менять движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс".

Провал асфальта произошел на улице Сырецкой в Подольском районе столицы.

Задерживается движение троллейбусов маршрута №5: авария произошла на разворотном кольце.

На месте уже работают дорожники.

Троллейбус №5 будет временно направляться к проспекту Свободы.

Напомним, в центре Киева во дворе исторического здания провалился асфальт. Там "обнажился" подвал усадьбы XIX века. Обвал произошел на улице Малая Житомирская, 16/3.

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