В Киеве посреди дороги провалился асфальт: изменено движение транспорта

Из-за провала асфальта на Сырецкой задерживается движение троллейбусов №5, авария произошла на разворотном кольце.
В Киеве посреди дорого провалился асфальт.
Пришлось менять движение транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс".
Провал асфальта произошел на улице Сырецкой в Подольском районе столицы.
Задерживается движение троллейбусов маршрута №5: авария произошла на разворотном кольце.
На месте уже работают дорожники.
Троллейбус №5 будет временно направляться к проспекту Свободы.
Напомним, в центре Киева во дворе исторического здания провалился асфальт. Там "обнажился" подвал усадьбы XIX века. Обвал произошел на улице Малая Житомирская, 16/3.
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