В Киеве посреди дня в 16-этажке раздался взрыв: что произошло (фото)

Людей просят соблюдать правила безопасности при использовании газовых баллонов.
В Оболонском районе столицы в воскресенье, 11 декабря, раздался взрыв в многоэтажке.
Об этом сообщила ГСЧС в Facebook.
По данным спасателей, взорвался газовый баллон в многоэтажном жилом доме на ул. Бережанской. Вызов о соответствующем инциденте ГСЧС получила в 12:29.
Приехавшие на место спасатели установили, что взрыв произошел в одной из квартир на девятом этаже на кухне. Жилье, где произошел инцидент, проверили, к счастью, никто не пострадал.
Дальнейшее горение не произошло. Повреждены оконные рамы квартиры.
В ГСЧС призывают граждан соблюдать правила использования газовых туристических горелок:
- Покупайте только сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж.
- Неукоснительно следуйте инструкциям изготовителя. Всегда проверяйте целостность баллончика. Отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора.
- Горелки рассчитаны для использования на открытом воздухе. Если горелка используется в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция.
- Не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей и держите их подальше от высоких температур.
- Запрещайте детям использовать электроприборы и открытый огонь!
Напомним, в Украине после отключений света в результате обстрелов РФ начали массово взрываться газовые баллоны. Так, на днях в Киеве по улице Марины Цветаевой произошел взрыв на 17 этаже 22-этажного дома. На кухне взорвался газовый баллон и разнес квартиру.
Кроме того, в Фастове в Киевской области 9-летний мальчик отравился угарным газом. Инцидент произошел из-за сбоя в работе котла. Мальчик был госпитализирован в больницу.
А в Ивано-Франковске от отравления угарным газом погибли 89-летняя женщина и 27-летний мужчина, в Богородчанской территориальной общине угорела 12-летняя девочка.
В Запорожской области в собственном доме почти погибла семья. Угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей.
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