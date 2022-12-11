В Киеве посреди дня в 16-этажке раздался взрыв: что произошло (фото)

В Оболонском районе столицы в воскресенье, 11 декабря, раздался взрыв в многоэтажке.

Об этом сообщила ГСЧС в Facebook.

По данным спасателей, взорвался газовый баллон в многоэтажном жилом доме на ул. Бережанской. Вызов о соответствующем инциденте ГСЧС получила в 12:29.

Приехавшие на место спасатели установили, что взрыв произошел в одной из квартир на девятом этаже на кухне. Жилье, где произошел инцидент, проверили, к счастью, никто не пострадал.

Дальнейшее горение не произошло. Повреждены оконные рамы квартиры.

Взорвался баллон на Оболони в Киеве / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Последствия взрыва газового баллона в Киеве / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

В ГСЧС призывают граждан соблюдать правила использования газовых туристических горелок:

Покупайте только сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж.

Неукоснительно следуйте инструкциям изготовителя. Всегда проверяйте целостность баллончика. Отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора.

Горелки рассчитаны для использования на открытом воздухе. Если горелка используется в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция.

Не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей и держите их подальше от высоких температур.

Запрещайте детям использовать электроприборы и открытый огонь!

Напомним, в Украине после отключений света в результате обстрелов РФ начали массово взрываться газовые баллоны. Так, на днях в Киеве по улице Марины Цветаевой произошел взрыв на 17 этаже 22-этажного дома. На кухне взорвался газовый баллон и разнес квартиру.

Кроме того, в Фастове в Киевской области 9-летний мальчик отравился угарным газом. Инцидент произошел из-за сбоя в работе котла. Мальчик был госпитализирован в больницу.

А в Ивано-Франковске от отравления угарным газом погибли 89-летняя женщина и 27-летний мужчина, в Богородчанской территориальной общине угорела 12-летняя девочка.

В Запорожской области в собственном доме почти погибла семья. Угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей.

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