В Киеве после взрыва загорелся автомобиль: что известно (видео)

В полиции сообщили, что устанавливается причина пожара.
В Киеве, на Подоле, вспыхнул автомобиль. В социальных сетях пишут, что перед пожаром раздался взрыв.
В ГСЧС столицы сообщили сайту ТСН.ua, что им поступил вызов о пожаре в автомобиле.
"Событие произошло на улице Набережно-Луговой, 2 – загорелся автомобиль. Пожар ликвидирован", — коротко уточнили в ГСЧС.
Действительно ли был взрыв перед пожаром, пока неизвестно.
"Пожар в автомобиле ликвидирован — без пострадавших. На месте работают профильные службы, причина возгорания устанавливается", — сообщили в полиции Киева.
Напомним, 21 мая в Соломенском районе Киева произошел пожар. В ГСЧС сообщили, что загорелась открытая территория.
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