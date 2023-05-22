В Киеве после взрыва загорелся автомобиль: что известно (видео)

В полиции сообщили, что устанавливается причина пожара.

В Киеве, на Подоле, вспыхнул автомобиль. В социальных сетях пишут, что перед пожаром раздался взрыв.

В ГСЧС столицы сообщили сайту ТСН.ua, что им поступил вызов о пожаре в автомобиле.

"Событие произошло на улице Набережно-Луговой, 2 – загорелся автомобиль. Пожар ликвидирован", — коротко уточнили в ГСЧС.

Действительно ли был взрыв перед пожаром, пока неизвестно.

"Пожар в автомобиле ликвидирован — без пострадавших. На месте работают профильные службы, причина возгорания устанавливается", — сообщили в полиции Киева.

Напомним, 21 мая в Соломенском районе Киева произошел пожар. В ГСЧС сообщили, что загорелась открытая территория.

В столице на Подоле загорелся автомобиль

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