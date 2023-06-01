В Киеве после ракетного удара РФ общественность будет проверять укрытия — Кличко

Присоединиться к инициативе могут все желающие. Для этого нужно обратиться по электронному адресу.

В Киеве городские власти привлекают общественность к проверке доступа к укрытиям.

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр столицы Виталий Кличко.

"Полтора месяца назад Департаментом муниципальной безопасности КГГА был заключен Меморандум о сотрудничестве по контролю за работой укрытий с группой общественного мониторинга "Озон". Группа собирает и предоставляет департаменту адреса укрытий, на которые жалуются жители. Уже проведен ряд совместных инспекций. Город призывает приобщаться к этой инициативе всех неравнодушных киевлян в качестве общественных уполномоченных по таким проверкам", — подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что, чтобы присоединиться к инициативе, нужно обратиться на официальную электронную почту Департамента муниципальной безопасности: security@kyivcity.gov.ua.

Напомним, что россияне устроили баллистическими ракетами по Киеву. Погиб ребенок, власти выясняют, почему закрыли укрытие.

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