В Киеве после продуктовой ярмарки улица превратилась в свалку: видео

В Киеве после продуктовой ярмарки улица превратилась в свалку: видео

Ярмарка была в субботу, но мусор так и остался на улице Марины Цветаевой.

В Киеве после продуктовой ярмарки улица в Деснянском районе Киева превратилась в свалку.

Ярмарка была в субботу, 20 ноября, на улице Марины Цветаевой (в пределах улиц Николая Закревского и проспекта Владимира Маяковского).

Об этом сообщил паблик "Киев без цензуры" и обнародовал видео.

"Последствия ярмарки на Марины Цветаевой. Ярмарка была в субботу, сейчас понедельник, вид такой же", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что в Киеве 20 ноября испортилась погода. Порывы ветра, достигавшие 15-20 м/с, натворили беды.

Напомним, киевляне в соцсетях сообщают о настоящем деревопаде, который начался в столице под вечер.

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