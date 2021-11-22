В Киеве после продуктовой ярмарки улица превратилась в свалку: видео

Ярмарка была в субботу, но мусор так и остался на улице Марины Цветаевой.
В Киеве после продуктовой ярмарки улица в Деснянском районе Киева превратилась в свалку.
Ярмарка была в субботу, 20 ноября, на улице Марины Цветаевой (в пределах улиц Николая Закревского и проспекта Владимира Маяковского).
Об этом сообщил паблик "Киев без цензуры" и обнародовал видео.
"Последствия ярмарки на Марины Цветаевой. Ярмарка была в субботу, сейчас понедельник, вид такой же", — говорится в сообщении.
Следует отметить, что в Киеве 20 ноября испортилась погода. Порывы ветра, достигавшие 15-20 м/с, натворили беды.
Напомним, киевляне в соцсетях сообщают о настоящем деревопаде, который начался в столице под вечер.
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