В Киеве после обстрела экс-полицейские на 70 млн грн обокрали хранилище Госспецсвязи (фото)

В Киеве будут судить преступную группу, которая в марте 2022 года после российских обстрелов похитила из хранилища Госспецсвязи ценностей почти на 70 млн грн.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти бывших правоохранителей, обвиненных в похищении в особо крупных размерах драгоценных металлов и ювелирных изделий из хранилища почтовых отправлений ГП "Спецсвязь".

Следствие установило, что в начале марта 2022 года в результате российских обстрелов было повреждено здание одного из киевских отделений Госспецсвязи. Этим воспользовалась группа лиц из числа сотрудников правоохранительных органов.

"Указанные лица тайно проникли в хранилище почтовых отправлений, в котором хранились драгоценные металлы и ювелирные изделия стоимостью почти 70 млн грн, которые были переданы фельдъегерской службе. Пользуясь условиями военного положения, злоумышленники тайно похитили указанное имущество и в дальнейшем распорядились им на свое усмотрение", – говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители провели 15 обысков в Киеве и области в рамках расследования. В ходе обысков у фигурантов дела изъяли часть похищенных ювелирных изделий на 10 млн грн общим весом 8 кг. Также были изъяты оружие, боеприпасы, взрывчатка и наличные деньги.

Обвиняемым грозит 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержали голого мужчину, который гулял в Мариинском парке с плакатом "Воевать – грех" и выкрикивал идентичный лозунг.

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