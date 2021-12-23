В Киеве после нового года вырастут тарифы на воду

Расходы на среднестатистическую семью, за месяц потребляющую в среднем 6,5 куб. м холодной воды, увеличатся на 32,50 грн.
"Киевводоканал" после нового года повысит тарифы. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 22 декабря установила в Киеве тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение на 2022 год в размере 30,384 грн/м³ с НДС.
Скорректированные тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению будут касаться 45 водоканалов.
Об этом сообщила пресс-служба Киевводоканала.
Установление НКРЭКУ тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС), или составит в целом 30,38 грн за 1 м³ (в т.ч. НДС 5,06 грн), из них:
- централизованное водоснабжение – 16,164 грн/м³ с НДС;
- централизованное водоотведение – 14,22 грн/м³ с НДС.
Расходы на среднестатистическую семью из трех человек, в течение месяца потребляющих в среднем 6,5 куб. м холодной воды, увеличатся на 32,50 грн.
Просмотр тарифов Комиссией обусловлен следующими факторами:
- увеличением затрат на электроэнергию;
- увеличением расходов на теплоэнергию;
- увеличением затрат на природный газ, обеспечивающих технологический процесс и поддержание рабочего состояния основных средств для выполнения бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем;
- увеличением расходов на налоги и сборы в связи с подписанием президентом 20.12.2021 года закона "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".
Напомним, после отопительного сезона в Киеве может существенно возрасти стоимость проезда.
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