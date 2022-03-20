В Киеве после мощных взрывов произошел масштабный пожар в спальном районе

Погиб один человек.
Вечером воскресенья, 20 марта, в Подольском районе Киева произошли два мощных взрыва. В соцсетях пишут, что сработало ПВО, однако обломки ракет упали на здание, после чего вспыхнули.
"Несколько взрывов в Подольском районе столицы. В частности, по информации на данный момент, некоторые дома и на территории одного из торговых центров. Спасатели, медики и полиция уже на месте", — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"В Киеве раздалось несколько взрывов. На месте работают медики, спасатели и полиция. Информация о пострадавших гражданах и поврежденных домах уточняется", - отметили в патрульной полиции Киева.
Впоследствии Кличко сообщил, что "спасатели ликвидируют сильный пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время - один погибший. Все службы - спасательные, медики, полиция - работают на месте. Информация уточняется".
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