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В Киеве после мощных взрывов экстренные службы выехали в центр города – мэр

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
8406
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве после мощных взрывов экстренные службы выехали в центр города – мэр

В Киеве после мощных взрывов экстренные службы выехали в центр города / Фото: УНИАН

Атака на Киев продолжается.

В Киеве после мощных взрывов днем 29 мая экстренные службы выехали по вызову вблизи центра города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий"!, — предупредил Кличко.

В столице раздался ряд мощных взрывов. Перед этим была объявлена воздушная тревога.

По словам очевидцев, на столицу идет мощная ракетная атака. В одном из районов было слышно , по меньшей мере, 9 сильных взрывов.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, столицу атакуют баллистикой, "Искандерами" и С-300.

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Дата публикации
Просмотры
8406
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