В Киеве после мощных взрывов экстренные службы выехали в центр города – мэр

Атака на Киев продолжается.
В Киеве после мощных взрывов днем 29 мая экстренные службы выехали по вызову вблизи центра города.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий"!, — предупредил Кличко.
В столице раздался ряд мощных взрывов. Перед этим была объявлена воздушная тревога.
По словам очевидцев, на столицу идет мощная ракетная атака. В одном из районов было слышно , по меньшей мере, 9 сильных взрывов.
По данным журналиста Андрея Цаплиенко, столицу атакуют баллистикой, "Искандерами" и С-300.
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