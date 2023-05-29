В Киеве после мощных взрывов экстренные службы выехали в центр города – мэр

В Киеве после мощных взрывов днем 29 мая экстренные службы выехали по вызову вблизи центра города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий"!, — предупредил Кличко.

В столице раздался ряд мощных взрывов. Перед этим была объявлена воздушная тревога.

По словам очевидцев, на столицу идет мощная ракетная атака. В одном из районов было слышно , по меньшей мере, 9 сильных взрывов.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, столицу атакуют баллистикой, "Искандерами" и С-300.

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