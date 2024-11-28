В Киеве после массированной атаки затруднено движение транспорта: что известно

Утром 28 ноября на дорогах Киева фиксируется усложнение движения после ракетного удара. Так, остановили движение фуникулера, задерживается общественный транспорт, на дорогах образовались огромные пробки.

Об этом пишет "Киевпасстранс".

Там сообщили, что:

движение фуникулера остановлено из-за отсутствия напряжения;

задерживается движение трамваев №14, 18 Ржаной рынок в направлении ул. Старовокзальная по техническим причинам;

задерживается движение трамваев №8, 27 по ул. Тростянецкая – ул. Вербицкого по техническим причинам;

возобновлена работа временного трамвайного маршрута № 16-К "Станция метро "Героев Днепра" — Куреневский парк" и временного автобусного маршрута № 11-ТК "Улица Сырецкая — Контрактовая площадь";

движение временного автобусного маршрута № 16-Т "Станция метро "Героев Днепра" – Контрактовая площадь" закрывается.

К тому же в местных телеграмм-каналах сообщают об огромных пробках на дорогах. В частности, парализовано движение на перекрестке улиц Здолбуновской и Григоренко на Позняках. Водители также отмечают, что на мосту Патона безумные тянучки.

В Киеве на дорогах образовались огромные пробки

Напомним, ночью 28 ноября армия Российской Федерации нанесла массированные удары по объектам энергетики Украины. Атаки произошли в разных областях страны.

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