В Киеве после двухлетней реконструкции открыли центральный автовокзал: фото и видео

В Киеве после двухлетней реконструкции открыли центральный автовокзал: фото и видео

Ремонт автовокзала обошелся в 100 миллионов гривен.

В Киеве после двухлетней реконструкции открылся центральный автовокзал. Без серьезной модернизации он простоял с самого создания. А это больше 60 лет.

Об этом 22 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Автовокзал открывают с шариками, но — без перерезания ленты. В глаза бросается обновленный фасад, информационная стойка при входе и электронное табло. Еще два года назад в автовокзале и возле него была оживленная торговля пирожками и шаурмой. Найти свой рейс, пусть и с билетом в руках, было еще тем квестом. Многие перевозчики работали вне кассы. Тогда государственный автовокзал зарабатывал всего 30 тысяч гривен в год. В марте 2020-го его отдали на приватизацию. Ремонт обошелся в 100 миллионов гривен.

В зоне ожидания просто приятно находиться. Есть столы, стулья, все в белых тонах. Есть кондиционер. Рядом можно рассматривать мозаику, которой уже 60 лет. Это единственное, что осталось от старого вокзала. Работа известных художников — Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко.

Новости Украины: в Киеве после реконструкции открылся Центральный автовокзал

На трех этажах уместились зоны ожидания, фуркоты, пандусы и лифты. Вместо старых лестниц — эскалатор. Можно подвезти чемоданчик.

Среди новаций — мини-отель. Личный номер в сутки здесь стоит 1300 гривен. Есть и хостел — 400 гривен в сутки. Чистое белье, телевизор и туалет.

Слабые места любого автовокзала — туалет. Здесь вместо вони — пахнет лавандой. Рядом суетится уборщица Анна. Дезинфекция — каждый час.

На платформах — новые таблички. Но пассажиры еще не привыкли. Крутят головами и теряются.

Это первый обновленный автовокзал в столице. Вместе с ним — инвесторы взялись еще за 23 по всей области.

"Это первый объект. Впереди — железнодорожный вокзал. Инвесторы увидели, что государство может быть надежным партнером. Конечно, проблемы с нелегальными перевозчиками пока. Но — это уже другой вопрос", — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Пассажирам не важно чей автовокзал, частный или государственный. Главное — теперь имеют хоть чем дышать, чисто и опрятно.

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