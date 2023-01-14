В Киеве поражений критической инфраструктуры не было, ПВО все сбила

Благодаря эффективной работе ПВО в столице не допущено поражение объектов критической инфраструктуры, отметил Сергей Попко.

В Киеве поражений критической инфраструктуры в результате ракетной атаки не было, ПВО все сбила.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко вечером 14 января.

"Итоги последней воздушной тревоги в столице! Благодаря эффективной работе ПВО в Киеве не допущено поражение объектов критической инфраструктуры", — рассказал Попко.

Также читайте Эксперт рассказал, какой именно ракетой оккупанты ударили по Киеву

Начальник КМВА призвал сохранять спокойствие, а в случае объявления воздушной тревоги направляться к укрытию.

Ракетная атака на Киев 14 января

В Киеве утром 14 января прогремели взрывы в нескольких районах до объявления воздушной тревоги.

Позже мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что оккупанты совершили атаку на объекты критической инфраструктуры.

Также стало известно, что в Голосеевском районе обломки ракеты упали на нежилую территорию, там возник пожар.

Затем после 16:00 14 января в столице снова раздавались взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что эти взрывы являются звуками работы ПВО.

Читайте также: