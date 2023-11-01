В Киеве попытаются найти могилу гетмана Сагайдачного

На территории Киево-Могилянской академии археологи проведут раскопки на месте остатков Богоявленского собора и попытаются найти могилу гетмана Петра Сагайдачного.

Об этом сообщила директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

По одной из гипотез, во время постройки каменного Богоявленского собора захоронение гетмана Петра Сагайдачного было перенесено.

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По словам Марины Соловьевой, археологическое изучение остатков собора сможет помочь определить расположение могилы прославленного гетмана.

Богоявленский собор — главный храм Киево-Братского монастыря, построенный на месте более ранней деревянной церкви. Его построили при меценатской помощи гетмана Ивана Мазепы на протяжении 1690—1693 годов. В 1935 году его уничтожили большевики. Считается, что гетмана Петра Сагайдачного похоронили в соборе у его южной стены.

В 2022 году Богоявленский собор внесли в список объектов культурного наследия города Киева, а в 2023 году — в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Напомним, ранее во время археологических раскопок руин церкви на территории Ужгородского замка был найден иезуитский медальон.

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