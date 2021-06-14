В Киеве попрощались с ветераном УПА и дивизии "Галичина" Васкулом

В 1943 году Васкул добровольно записался в дивизию "Галичина". Во время боя под Бродами был контужен, попал в советский плен.
В Киеве в Михайловском Златоверхом монастыре отслужили заупокойную службу за Председателем Киевского краевого братства ОУН-УПА, ветераном дивизии "Галичина" Орестом Васкулом.
Об этом в Facebook сообщил историк Андрей Ковалев.
Ветерана ОУН-УПА похоронили с официальным похоронным церемониалом Министерства обороны Украины и почетным караулом Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого.
Он был похоронен у могилы жены и сына в Ясногородке Киевской области, где военный проживал с 1968 года после возвращения из ссылки в российской Воркуте.
После смерти жены Орест поселился в Киеве в Академгородке.
Орест Васкул родился на Прикарпатье 28 мая 1928 года. С 1943 года воевал в рядах УПА. 1943-го добровольно записался в дивизию "Галичина".
Во время боя под Бродами был контужен, попал в советский плен. Сумел убежать, но в 1947-м был арестован и приговорен к 25 годам лагерей.
Украинский Киев попрощался с председателем Киевского краевого братства ОУН-УПА, ветераном дивизии «Галичина» Орестом ...Опубликовано Andriy Kovalov воскресеньем, 13 Июня 2021