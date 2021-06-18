В Киеве полураздетый мужчина бросился с моста в Днепр

Сейчас состояние мужчины уточняется.
В Киеве в пятницу, 18 июня, мужчина спрыгнул с пешеходного моста в воду.
Об этом пишут в сообществе "Киев Оперативный".
На видео видно, что мужчина, который прыгнул в воду, полураздетый. Очевидцы сообщают, что якобы он сначала что-то кричал, потом бросил вещи и прыгнул сам.
"Только что с пешеходного моста прыгнул мужчина. Похоже, что пытался покончить с собой. Сейчас его состояние уточняется", — говорится в сообщении.
Сейчас на сайтах полиции Киева информации об этом инциденте пока нет.
Напомним, в Мариуполе Донецкой области правоохранители спасли 62-летнего мужчину, который пытался совершить самоубийство. Горожанин прыгнул с балкона и повис на бельевых веревках на балконе четвертого этажа.
Как сообщалось, в Днепре на Самарском моста девушка пыталась покончить с собой. Ее пытались спасти прохожие, но не удержали и она шлепнулась в воду.