В Киеве полураздетый мужчина бросился с моста в Днепр

Сейчас состояние мужчины уточняется.

В Киеве в пятницу, 18 июня, мужчина спрыгнул с пешеходного моста в воду.

Об этом пишут в сообществе "Киев Оперативный".

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На видео видно, что мужчина, который прыгнул в воду, полураздетый. Очевидцы сообщают, что якобы он сначала что-то кричал, потом бросил вещи и прыгнул сам.

"Только что с пешеходного моста прыгнул мужчина. Похоже, что пытался покончить с собой. Сейчас его состояние уточняется", — говорится в сообщении.

Сейчас на сайтах полиции Киева информации об этом инциденте пока нет.

Напомним, в Мариуполе Донецкой области правоохранители спасли 62-летнего мужчину, который пытался совершить самоубийство. Горожанин прыгнул с балкона и повис на бельевых веревках на балконе четвертого этажа.

Как сообщалось, в Днепре на Самарском моста девушка пыталась покончить с собой. Ее пытались спасти прохожие, но не удержали и она шлепнулась в воду.

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