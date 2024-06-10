В Киеве полуобнаженный мужчина вылез на капот служебного авто и избил полицейского: фото, видео

Мужчина ударил полицейского в лицо с такой силой, что тот упал.

В Киеве мужчина вылез на капот служебного авто и ударил полицейского кулаком по лицу.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 40-летнему мужчине в умышленном причинении работнику полиции телесных повреждений, в связи с исполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Мужчина вылез на капот полицейского автомобиля и повредил его/Фото: прокуратура Киева

Установлено, около пяти часов утра, во время действия в Киеве комендантского часа, мужчина пытался попасть в одну из гостиниц в Подольском районе. Он вел себя агрессивно, поэтому работники гостиницы нажали тревожную кнопку вызова полиции.

"Потом правонарушитель проявлял агрессию уже к правоохранителям – размахивал руками и нецензурно высказывался. Он залез на капот служебного автомобиля полиции, повредив его, а после этого нанес удар в лицо полицейскому, в результате чего тот упал", – рассказали в прокуратуре.

Опубликовано Киевская городская прокуратура Понедельник, 10 июня 2024 г.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, двое мужчин напали на военного в центре Киева – нападавшие ударили мужчину кирпичом, обворовали и скрылись.

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