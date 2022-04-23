В Киеве полторы тысячи правоохранителей заступили на усиленное патрулирование на Пасху: фото

В Киеве полторы тысячи правоохранителей заступили на усиленное патрулирование на Пасху: фото

Для поддержания правопорядка во время пасхальных праздников привлечены полицейские, а также сотрудники ГСЧС, военнослужащие.

Каждый год полицейские заступают на усиленный вариант несения службы на пасхальные праздники. Полицейские будут патрулировать территорию вблизи церквей и храмов, чтобы поддержать правопорядок и предотвратить возможные нарушения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Приоритетной задачей полицейских есть безопасность людей и недопущение провокации со стороны любых граждан.

"Напоминаем, что в условиях военного положения действуют ограничения — комендантский час в столице длится с 23:00 до 05:00, поэтому в это время запрещено передвигаться по улицам города. Желаем всем украинцам безопасной Пасхи и мира нашей Родине", — говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта с его супругой. Захватчик рассказал, что российские войска на Пасху планируют еще больше обстреливать украинских защитников и мирное население. Более того, враг пишет на снарядах "Христос Воскрес!".

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