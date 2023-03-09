В Киеве полностью возобновили электроснабжение: когда вернут тепло

В настоящее время без отопления находятся 30% киевских домов.

В Киеве в полном объеме восстановлено электроснабжение после обстрелов 9 марта, а работы по восстановлению теплоснабжения еще продолжаются.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Электроснабжение потребителям Киева возобновлено в полном объеме. Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются. Сейчас 30% домов без отопления", – говорится в заявлении мэра.

Кличко анонсировал, что возобновить теплоснабжение в полном объеме коммунальщики планируют в течение суток.

Напомним, Украина снова была атакована Россией 9 марта с помощью ракет и дронов. Это привело к повреждению объекта энергетической инфраструктуры в Киеве и приостановке отопления для некоторых горожан. Также были мощные взрывы в Голосеевском и Святошинском районах Киева, которые привели к уничтожению пяти автомобилей, повреждению окон в близлежащих домах. Кроме того, пострадали три человека.

Клично также ранее информировал, что после обесточивания котельных в результате ракетных обстрелов половина из них были переключены на альтернативные источники электроснабжения.

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