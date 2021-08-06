В Киеве полностью сгорела маршрутка: есть пострадавшие (фото)

В Киеве полностью сгорела маршрутка: есть пострадавшие (фото)

Маршрутка загорелась, когда ехала к месту стоянки.

В Киеве вечером 5 августа горела маршрутка. В результате пожара водитель общественного транспорта получил ожоги лица и руки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Известно, что загорелась маршрутка в Деснянском районе столицы вечером четверга, около 20:50. Спасатели установили, что пожар возник в маршрутном такси "Богдан" во время следования к месту стоянки.

На момент возгорания, к счастью, в маршрутке пассажиров не было. Но водитель транспортного средства получил ожоги. Пострадавшему медики оказали помощь на месте происшествия. От госпитализации он отказался.

Пожар ликвидировали в 21:03. Его причина неизвестна, это устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее в курортном Бердянске Запорожской области горела маршрутка. На момент возгорания в салоне были пассажиры.

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