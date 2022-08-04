В Киеве полностью обновили парк электричек Kyiv City Express: чем они оборудованы (фото)

"Укрзалізниця" полностью обновила парк электропоездов, курсирующих на кольце Kyiv City Express. Так, 4 августа компания представила последний, десятый, обновленный электропоезд.

Поэтому пассажиров будут обслуживать исключительно электрички, которые прошли модернизацию.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

Там заметили, что этот подвижной состав является инклюзивным. Он предназначен для удобной перевозки пассажиров с детьми, людей с инвалидностью, велосипедистов и имеет удобные обновленные сидения.

Также читайте Железнодорожники объяснили, будет ли останавливаться кольцевая электричка в Киеве во время тревог

А в последних моделях электрички имеют изменения, внедренные благодаря отзывам пассажиров. Так, например, теперь держатели велосипедов оборудованы специальными мягкими накладками.

"Сейчас презентуем новый поезд, который вышел буквально сегодня из ремонта. Мы хотим дать людям понимание, что Kyiv City Express – это стандарт качества. Это надежность – на кольце, и на всех дальнейших маршрутах. Это не точечные изменения, а системные. Сейчас, когда люди возвращаются в столицу из-за границы, мы хотим дать им действительно новое качество сервиса", – рассказал председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин.

В компании также напомнили, что билеты на поезда Kyiv City Express доступны онлайн – в чат-боте "Укрзалізниці" во всех мессенджерах.

Напомним, ранее "Укрзалізниця" также сообщила, что расширяет Kyiv City Express и запускает курсировку дополнительных поездов.

В Киевской области сносят пострадавшие от оккупантов здания - где будут жить люди

Читайте также: