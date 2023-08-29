Самоубийство полковника СБУ в Киеве: стали известны подробности и текст предсмертной записки

Предварительно на такой шаг мужчину подтолкнули финансовые трудности и отношение руководства.

Полковник СБУ Дмитрий Бакаев застрелился в своем кабинете в Киеве. Он оставил предсмертную записку, объяснив причины самоубийства.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Что известно о трагическом инциденте

По данным правоохранителей, в служебном кабинете было обнаружено тело родившегося в 1976 году заместителя начальника первой службы Управления спецсвязи СБУ Дмитрия Сергеевича Бакаева. Сообщается, что трагический инцидент произошел еще 25 августа.

Так, на теле мужчины было обнаружено огнестрельное ранение головы, проходящее сквозь правый височный участок. Рядом с ним нашли пистолет Макарова, который является служебным огнестрельным оружием.

Пистолет рядом с телом застрелившегося в Киеве полковника СБУ / Фото: Обозреватель

Как сообщил источник, причиной смерти стал кредит на жилье. Бакаев рассчитывал на 30 тысяч грн от государства, обещанные работающим на фронте, но не участвующим в боевых действиях. Однако ему не удалось получить эти выплаты.

Возле тела полковника также нашли предсмертную записку. В ней Бакаев объяснил причины столь отчаянного шага.

Предсмертная записка Бакаева

"В моей смерти прошу винить Пучкова А.В. за его личное пристрастное отношение ко мне, нивелирование статуса как работника, унижение моей чести и достоинства, постоянные придирки к работе, которую я выполняю, и крики на меня, а также непонятные указания по отработанным документам, которые невозможно выполнить. Кроме того, методы руководства Юрченко В.А. превратили это управление в концлагерь, в котором невозможно работать ни морально, ни физически", – написал он.

Предсмертная записка Бакаева

Пока обстоятельства смерти сотрудника устанавливают в рамках уголовного производства, которое расследуют следователи Национальной полиции Украины.

"Служба безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования", – добавили в пресс-службе СБУ.

Напомним, утром 29 августа стало известно, что в Киеве полковник СБУ был найден мертвым в своем кабинете. Тогда СМИ сообщили, что Дмитрий Бакаев застрелился.

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