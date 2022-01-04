Мотивы своего поступка 45-летний киевлянин объяснить не смог, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
В Киеве полиция за час задержала шутника, который "заминировал" КГГА.
Мотивы своего поступка 45-летний киевлянин объяснить не смог, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня, 4 января, в дежурную часть полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что заминировано административное здание на улице Крещатик. По указанному адресу немедленно выехали работники профильных служб полиции Киева.
Как рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи обследовали админздание КГГА, прилегающую к нему территорию и никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружили.
"Благодаря слаженной работе оперативников и следователей мы в течение часа установили автора звонка, совершившего ложный вызов о минировании. Мужчина задержан по месту жительства в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 45-летний местный житель. Мотивы своего поступка нарушитель объяснить не смог. Мы изъяли у задержанного мобильный телефон, с которого совершался звонок", — говорится в сообщении КГГА.
Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи готовят задержанному сообщение о подозрении. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве пьяный пассажир метро открыл дверь вагона во время движения и выдвинул из него голову.
Читайте также:
- Пожар в костеле святого Николая, дрифт возле Софии и носки под запретом: каким был 2021 год для Киева
- Святой вечер перед Рождеством — что приготовить, как встречать, как украсить дом
- В Украине разрешили прививаться бустерной дозой людям от 60 лет: какую вакцину будут вводить
- Впервые за 142 года: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
- Старый Новый год 2022: когда празднуют, гадания, традиции праздника, что нельзя делать в этот день