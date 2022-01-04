В Киеве полиция за час задержала шутника, который "заминировал" КГГА

В Киеве полиция за час задержала шутника, который "заминировал" КГГА

Мотивы своего поступка 45-летний киевлянин объяснить не смог, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

В Киеве полиция за час задержала шутника, который "заминировал" КГГА.

Мотивы своего поступка 45-летний киевлянин объяснить не смог, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня, 4 января, в дежурную часть полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что заминировано административное здание на улице Крещатик. По указанному адресу немедленно выехали работники профильных служб полиции Киева.

Как рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи обследовали админздание КГГА, прилегающую к нему территорию и никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружили.

"Благодаря слаженной работе оперативников и следователей мы в течение часа установили автора звонка, совершившего ложный вызов о минировании. Мужчина задержан по месту жительства в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 45-летний местный житель. Мотивы своего поступка нарушитель объяснить не смог. Мы изъяли у задержанного мобильный телефон, с которого совершался звонок", — говорится в сообщении КГГА.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи готовят задержанному сообщение о подозрении. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве пьяный пассажир метро открыл дверь вагона во время движения и выдвинул из него голову.

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