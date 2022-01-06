В Киеве полиция усилила меры безопасности: фото

Столичные полицейские усиленно охраняют церковь и праздничные локации.

В Киеве полиция ужесточила меры безопасности на Рождественские праздники.

За порядком будут следить сотрудники структурных подразделений полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По случаю религиозного праздника Рождества Христова полицейские в усиленном режиме будут нести службу возле культовых сооружений во время проведения богослужений, а также следить за правопорядком возле праздничных локаций.

Полиция призывает жителей и гостей столицы не нарушать общественный порядок, соблюдать нормы действующего законодательства и карантинные ограничения, а также содействовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, на Рождество, в пятницу, 7 января, и выходными, 8-9 января, в Украину возвращается похолодание с морозами.

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