В Киеве полиция разыскивает мужчин, которые убили женщину на Оболони (фоторобот)

Правоохранители просят помочь установить местонахождение злоумышленников.

В Киеве полиция разыскивает мужчин, которые убили женщину на Оболони.

Прохожие обнаружили на улице потерпевшую с травмой головы и без признаков жизни. По данному факту начато уголовное производство. Правоохранители просят граждан помочь установить местонахождение злоумышленников.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть столичной полиции от местного жителя поступила информация о том, что на улице Приречной он обнаружил тело женщины без признаков жизни. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции и другие профильные службы.

Как рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков, правоохранители опросили заявителя и возможных свидетелей происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и предварительно выяснили, что к преступлению причастны двое мужчин.

"Мы установили личность потерпевшей, это — 37-летняя уроженка Черниговской области, которая приезжала в столицу на подработку. Женщина жила в палатке вблизи водоема, где прохожий и обнаружил ее с травмой головы и без признаков жизни. По показаниям свидетелей, мы составили фоторобот одного из мужчин, который может быть причастен к этому преступлению: на вид ему 60-65 лет, рост примерно 175-180 см, худощавого телосложения (изображен на фото), смуглый, глаза светлые, у него седые волосы и седая борода, из явных особых примет — на верхней челюсти имеет лишь несколько коренных зубов. Ориентирование по другому злоумышленнику: возраст 25-35 лет, рост примерно 175-180 см, спортивного телосложения, короткая стрижка, волосы темные, лицо круглое", — рассказал Худяков.

Полиция Киева / Facebook

Следователь Оболонского управления полиции сведения о событии внес в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Полиция Киева обращается к гражданам, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет в раскрытии преступления, позвонить по телефонам: (096) 000-70-25, (044) 418-30-22 или по спецлинии 102. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

Напомним, 5 сентября в Тячевском районе Закарпатской области во время ссоры 56-летний мужчина жестоко избил свою 53-летнюю жену, а также травмировал дочь. Женщину госпитализировали с многочисленными травмами и переломами.

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