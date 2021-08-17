В Киеве полиция отпустила членов "Нацкопуса", которых задержали за уничтожение инсталляции "советского прошлого"

В "Нацкорпуси" сообщили, что правоохранители задержали 8 их членов.
В Киеве из Печерского управления полиции отпустили членов "Нацкорпуса", которые на Аллее Небесной Сотни разгромили часть инсталляции, посвященной советскому прошлому Украины.
Об этом с места события сообщил корреспондент ТСН.
Как известно, активисты, пришедшие в отдел полиции также уже разошлись. В "Нацкорпусе" сообщили, что правоохранители задержали 8 их членов.
"Производство против ребят в полиции не открывали и никаких юридических претензий к ним пока нет. В управлении они написали объяснения, после чего их отпустили", — говорится в сообщении.
Также активисты обвинили правоохранителей в избиении их членов, уточнив, что у одного из ни вывих плеча.
Напомним, в Киеве на Аллее Небесной Сотни "Нацкорпус" разбил часть инсталляций, посвященной советскому прошлому. Из-за этого произошли столкновения с полицией.
Инсталляцию якобы устанавливали к годовщине Независимости, и предварительно получили разрешения у руководства Национального мемориального комплекса. Но после огласки к месту прибыл мэр Киева Виталий Кличко и заявил, что город не выдавал никаких разрешительных документов на "подобные перформансы", поэтому инсталляцию обязательно разберут.