В Киеве полиция отпустила членов "Нацкопуса", которых задержали за уничтожение инсталляции "советского прошлого"

В Киеве полиция отпустила членов "Нацкопуса", которых задержали за уничтожение инсталляции "советского прошлого"

В "Нацкорпуси" сообщили, что правоохранители задержали 8 их членов.

В Киеве из Печерского управления полиции отпустили членов "Нацкорпуса", которые на Аллее Небесной Сотни разгромили часть инсталляции, посвященной советскому прошлому Украины.

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Об этом с места события сообщил корреспондент ТСН.

Как известно, активисты, пришедшие в отдел полиции также уже разошлись. В "Нацкорпусе" сообщили, что правоохранители задержали 8 их членов.

"Производство против ребят в полиции не открывали и никаких юридических претензий к ним пока нет. В управлении они написали объяснения, после чего их отпустили", — говорится в сообщении.

Также активисты обвинили правоохранителей в избиении их членов, уточнив, что у одного из ни вывих плеча.

Напомним, в Киеве на Аллее Небесной Сотни "Нацкорпус" разбил часть инсталляций, посвященной советскому прошлому. Из-за этого произошли столкновения с полицией.

Инсталляцию якобы устанавливали к годовщине Независимости, и предварительно получили разрешения у руководства Национального мемориального комплекса. Но после огласки к месту прибыл мэр Киева Виталий Кличко и заявил, что город не выдавал никаких разрешительных документов на "подобные перформансы", поэтому инсталляцию обязательно разберут.

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