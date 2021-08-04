В Киеве полиция готовится к штурму здания Кабмина, которое захватил мужчина с гранатой

В Киеве полиция готовится к штурму здания Кабмина, которое захватил мужчина с гранатой

Каких-то определенных требований гражданин пока не выдвинул.

В Киеве мужчина захватил здание Кабмина и угрожает бросить гранату. Прохожие пытались успокоить гражданина, однако он говорит, что готов взорвать себя вместе со снарядом.

На место инцидента выехали спецподразделения полиции. Готовится штурм здания. В соцсетях пишут, что мужчина — ветеран войны и инвалид. На фронте он служил сапером и якобы был контужен.

Каких-то определенных требований гражданин пока не выдвинул.

"В Киеве введена специальная полицейская операция. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные Законом", — сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Напомним, что под Киевом правоохранители задержали опасную банду, которая грабила и пытала тех, кого считала коррупционерами.

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